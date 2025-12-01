記者会見で写真に納まるツルハホールディングスの鶴羽順社長（左）とウエルシアホールディングスの桐沢英明社長＝1日午後、東京都千代田区ドラッグストア大手のツルハホールディングスとイオン子会社で同業のウエルシアホールディングスが1日、経営統合した。売上高は2兆円を超え、ドラッグストアチェーンとしては国内最大。調達コストを削減し、海外展開を強化する。最大手だったウエルシアが上場廃止となり、2位のツルハの完