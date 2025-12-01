11人組グローバルボーイズグループJO1は1日、オンラインカジノ利用が発覚して活動休止し、8月に賭博罪で略式起訴されていた鶴房汐恩（24）が12月31日をもって活動終了すると発表した。グループ公式サイトに文書を掲載し、鶴房について「弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことをご報告申し上げます。活動休止期間中、再開の可能性について、本人と弊社および他のメンバーで再三協議を重ねてまいり