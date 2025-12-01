県警は12月1日、偽計業務妨害の容疑で2人の男を逮捕しました。逮捕されたのはいずれも新潟市中央区に住む自称、自営業の男（30）と社交飲食店経営の男（42）の2人です。県警によりますと2人は共謀し、県警が捜査中の事件について捜査をかく乱するためことし9月、県警のホームページに虚偽の情報をメールで1件投稿し、関係職員に投稿内容の事実確認などの作業を余儀なくさせるなどして、業務を妨害した疑いがもた