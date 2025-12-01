【モデルプレス＝2025/12/01】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の鶴房汐恩が12月1日、年内をもってLAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了することを発表。同日グループの公式サイトでは、鶴房が不参加となっていた特典会の振替を年内に実施することが伝えられた。【写真】JO1、9人で「Mステ」登場の裏側◆鶴房汐恩、不参加分の特典会の振替開催決定今回振替の対象と