ソフトバンクの周東佑京が中堅のポジション死守を誓った。1日、トレーニングのために訪れたみずほペイペイドームで、前日11月30日に小久保裕紀監督が柳町達に春季キャンプで中堅の守備練習を課すと明かしたことに触れ「達にセンターなんかやらせられない」とニヤリ。冗談を交えながらもライバル心を見せた。小久保監督は周東の膝の状態などを考慮しての発言だったが、周東は来季、中堅で全試合出場しての最多安打などタイト