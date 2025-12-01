TBSは1日、同局番組「THETIME」の取材中に、リポーターとして出演していたフリーアナウンサーの原千晶（36）がケガをし、「左脛骨高原骨折」と診断されたと発表した。同局は「11月30日(日)11時30分頃、千葉県内にあるSASUKEのエリアを自作で再現している方の施設の取材時に、原さんが「クワッドステップス」(4枚の板に飛び移りながら移動するエリア)を体験した際、4枚目の板に飛び移った直後左足に痛みを訴えて、板の下に敷