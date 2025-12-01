香港ジョッキークラブは1日、香港ヴァーズ（14日、シャティン芝2400メートル）に選出済みのドバイオナー（セン7＝英W・ハガス、父プライドオブドバイ）の回避を発表した。23年豪ランヴェットS、クイーンエリザベスS、24年仏サンクルー大賞、25年豪タンクレッドSとG1を4勝。昨年香港ヴァーズは2着に入っている。大手ブックメーカーの英ウィリアムヒル社は5番人気の11倍に設定していた。11月28日に英国のサウスウェル競馬場で出