社会保障審議会の介護保険部会＝1日午後、東京都港区厚生労働省は1日、社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で、介護保険サービス利用時の自己負担（原則1割）が2割となる人の対象拡大に向け、複数案の財政試算を提示した。2割負担の基準は単身で年収280万円以上のところ、230万円に引き下げると約35万人に影響する。高齢者に配慮するため、負担増加分の上限を当面の間は月7千円に抑える案や、預貯金が一定額以下の人を1割