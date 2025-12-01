熊本市の熊本信愛女学院から、クリスマスイルミネーションの中継です。飯田嘉太アナウンサーがお伝えします。詳しくは動画をご覧ください。 このイルミネーションは12月31日までで、午後5時～午後11時まで。敷地外の歩道などから安全に配慮して撮影してほしいとのことです。