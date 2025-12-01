活動を休止していたグローバルボーイズグループ・JO1の鶴房汐恩さん（24）が12月31日で事務所との契約を満了し、グループ活動を終了することが1日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは「このたび、弊社所属の鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と発表。続けて「活動休止期間中、再開の可能性について、本人と弊社