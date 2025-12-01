楽天の村林一輝内野手が１日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、６７００万円増の年俸１億２５００万円でサインした（金額はいずれも推定）。今季は三塁のレギュラーとして１３７試合に出場、打率２割８分１厘でゴールデン・グラブ賞、ベストナインを受賞。１４４本の安打を放ち、最多安打のタイトルを獲得した。プロ１０年目で初めて１億円を突破。「個人として初のタイトルを取ることができて、少しは成長できているか