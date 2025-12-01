MINA(TWICE/MISAMO) MINA(TWICE/MISAMO)が１日、都内で開催された「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」点灯式に登壇した。【写真】TWICE・MINA「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」点灯式の模様フェンディ ジャパン合同会社は、「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」を、2025年12月1日から12月28日まで、東京・表参道エリアで開催する。その点灯式を12月1日に実施し、ブランドアンバサダー