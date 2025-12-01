関西のレトロ建築を楽しむためのガイド本『ときめくレトロ建築めぐり関西版』が発売されました。長い年月を積み重ね、その趣と存在感を放つレトロ建築。多くの人の愛や想いが詰まったレトロ建築が関西には多数あります。本誌では、そんななかでも飲食店や販売店、文化施設として今も現役で使われていて、実際に我々が利用できるレトロな建築物を紹介しています。本誌の内容巻頭特集暮らしの中に生きるレトロ建築物語大阪農林会