さぬき市役所 任期満了に伴う香川県さぬき市長選挙の日程が決まりました。2026年4月19日に告示、4月26日に投票、即日開票されます。 さぬき市長選には、6期目を目指す現職の大山茂樹さん(75)と、香川県ＰＴＡ連絡協議会の会長などを務めた新人の名和京太郎さん(61)が立候補を表明しています。