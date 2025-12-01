祖父母のエピソードにキュン。孫にノロけるおばあちゃんが可愛いすぎる！▶▶最初から読む▶▶特別じゃない日小さな街で暮らす人々の日常を描いた連作短編集『特別じゃない日』が、「優しい気持ちになれる」「日常にある幸せを感じる」とSNSで話題になっています。コンビニでアルバイトをする青年や女子高生、仲のいい老夫婦、アパートの大家さん、同棲中のカップル…登場するのはどこにでもいそうな普通の人