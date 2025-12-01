中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月1日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は1日、口先ではごまかし、行動では独断専行する日本を中国は断じて受け入れないと表明し、次のように述べた。原則的な問題で、日本はごまかして切り抜けられるなどと妄想してはならない。われわれは日本に対し、歴史をかがみとして深く反省し、中国側の要求を厳粛に受け止め、誤った発言を誠実に撤回し、中国側への政治的な