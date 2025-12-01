立憲民主党の野田佳彦代表が11月29日、高知入りし、国政における「中道」勢力の結集を目指し、野党に転じた公明党との連携に意欲を示しました。立憲民主党の野田佳彦代表は、党勢拡大に向けた全国遊説の一環で11月29日、高知市を訪れました。野田代表は報道陣に対し、自民党との連立から離脱した公明党の動きに言及しました。公明党の斉藤鉄夫代表が29日、東京都内での党の会合で「中道改革」を軸とした与野党の結集を呼びかけたこ