東京時間17:55現在 香港ハンセン指数 26033.26（+174.37+0.67%） 中国上海総合指数 3914.01（+25.41+0.65%） 台湾加権指数 27342.53（-283.95-1.03%） 韓国総合株価指数 3920.37（-6.22-0.16%） 豪ＡＳＸ２００指数 8565.20（-48.88-0.57%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85750.50（+43.83+0.05%） １日のアジア株は、まちまち。前週末の米株高や米国の利下げ期待安堵を背景に一部の