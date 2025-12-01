ユーロ圏１０年債利回り格差仏７３、伊７２ｂｐ先週末からの水準を維持 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%） ドイツ2.728 フランス3.459（+73） イタリア3.448（+72） スペイン3.208（+48） オランダ2.868（+14） ギリシャ3.341（+61） ポルトガル3.046（+32） ベルギー3.234（+51） オーストリア3.009（+28） アイ