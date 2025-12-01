フリーアナウンサー・上柳昌彦（68）が1日までに自身のブログを更新。11月27日に「乃木坂46」を卒業した久保史緒里（24）の“超多忙”スケジュールを明かした。同じニッポン放送でレギュラーを持ち、番組での共演経験もある2人。上柳は初めて久保を見た際に「非常に華奢な控えめな感じの20歳の女性」という印象を持ったそう。「正直こりゃ大変そう」とも感じたというが「その後の久保史緒里さんの放送がどれほど素晴らしかった