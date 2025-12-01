死者が600人を超え、近年で最悪といわれる豪雨災害が起きた東南アジア。日本人も洪水などの被害に見舞われています。JNNのカメラがタイの被災地に入りました。タイ南部の商業都市ハートヤイ。JNNはきょう、洪水で甚大な被害が出た市街地に入りました。記者「濁流で押し流された車が折り重なるように放置されています」先週、記録的な大雨で街はまるで海のような状態に。当時、ハートヤイにいた永山聡司さん（61）は、宿泊先の2階ま