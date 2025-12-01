[11.29 国際親善試合 日本 3-0 カナダ ピースタ]完封への意地を見せた。試合終了直前、至近距離からの相手のシュートをヘディングでクリア。なでしこジャパンのDF古賀塔子(トッテナム)は「ずっと無失点がなかった。勝ててもいなかったので、無失点で勝てたことは本当にうれしい」と完封勝利の喜びを語った。今年からスタートしたニルス・ニールセン監督体制は、シービリーブスカップで3連勝の初優勝を飾ったものの、その後は白