10月、自民党の両院議員懇談会に先立って開かれた両院議員総会に臨む高市総裁。手前は萩生田幹事長代行＝東京・永田町の党本部自民党の萩生田光一幹事長代行は月刊誌「正論」1月号の対談で、高市早苗首相による早期の衆院解散に慎重な姿勢を示した。総裁選公約の実現を優先し、次の課題を明確にして国民に信を問うべきだと訴えた。衆院議員の定数削減を巡っては、民主主義の土俵作りなので与党だけで決めてはならないと指摘。「