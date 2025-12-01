全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三田の大阪串揚げの店『串揚げたけちゃん』です。何本でもいける！「けいなか」で味わう本場大阪串揚げ慶応仲通商店街「けいなか」入口ほど近く。のれんごしに覗けば店内は大にぎわい。カウンターに陣取り、まずは「キスと紅生姜！」。キスの身はふんわり。紅生姜の酸味とソースの相性、いいんだなあ。キス140円、えび250円、紅生姜14