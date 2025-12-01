６月の兵庫県尼崎市議選の応援演説中、批判の声を上げた男性を取り押さえてけがをさせたとして告訴された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志被告（５８）（名誉毀損（きそん）罪で起訴）ら３人について、県警は逮捕致傷容疑で書類送検した。１１月２８日付。男性が９月に告訴していた。告訴状では、立花被告は６月１４日、尼崎市内で演説中、批判の声を上げた男性について、マイクで「私人逮捕して」などと発言