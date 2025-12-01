研修を終えた若手医師が直接、美容医療に進むいわゆる“直美（ちょくび）”が増えていることについて、12月1日の参院本会議で日本維新の会の新実彰平議員が厚生労働大臣に切り込んだ。【映像】新実議員が切り込み→「そうだ」の声（実際の映像）この日は医療法改正案について、上野賢一郎厚労大臣の趣旨説明と与野党の議員から質問があった。このうち、若手医師が直接、美容医療に進むいわゆる“直美”について取り上げたのは