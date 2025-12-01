埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害された事件で、逮捕された元職員の男が、殺人の疑いで再逮捕されました。木村斗哉容疑者（22）は2025年10月、鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで、入所者の上井アキ子さん（当時89）を首を絞めるなどして殺害した疑いで再逮捕されました。木村容疑者はこれまでの調べで「施設や被害者に恨みはない」と話す一方で、「施設や被害者に原因がある」「死刑になりたかった」などと話すこ