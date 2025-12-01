あす（火）は北日本方面へ進む低気圧や前線の影響で、日本海側の地域は雲が広がります。特に北陸から東北の地域では夜から本格的に雨が降り出し、北海道では広く雪が降る予想です。また、あすは太平洋側の地域まで黄砂が飛散する可能性があります。太平洋側の地域は晴れる所が多くなりますが、黄砂の付着を防止するため、お洗濯は部屋干しがよさそうです。あすの各地の予想最高気温です。札幌:6℃ 釧路:7℃青森:12℃