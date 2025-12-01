バスケットボール日本代表のトム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）が、試合の緊張感とは違った人間味あふれる素顔を垣間見せた。【映像】「やや髪の毛が多い」ホーバスHCの似顔絵 日本代表がFIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window1のチャイニーズ・タイペイ戦（11月28日がホーム、12月1日がアウェー）に向けた強化合宿で、ABEMAはホーバスHCを独占取材。インタビューはバスケ経験者の櫻坂46・大園玲さんが務めた。インタ