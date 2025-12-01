名古屋市でも、ホテルなどに泊まるときに宿泊者が負担する「宿泊税」導入の方針です。広沢名古屋市長：「名古屋市民も、東京や京都に行って宿泊すると宿泊税を払っているわけでして。これについてはもう、やらない理由はあまりないかなと」広沢市長は、自民党市議団が提案していた宿泊税について「やらない理由はない」と述べ、なるべく早く導入できるよう検討を進める考えを明らかにしました。名古屋市の昨年度の宿泊者数は