サッカーJ2・大分トリニータ(以下、大分)に新たに四方田修平氏が監督に就任することが1日、発表されました。大分は今シーズン8勝16敗14分けで16位で終え、J2残留を決めました。新監督に就任の四方田氏は横浜FC就任1年目の2022年にJ1昇格を果たすと、翌年降格してしまうも、再度奮起し、2024年再びJ1昇格を勝ち取りました。大分は2021年ぶりのJ1昇格を目指し新監督で来シーズンを迎えます。四方田新監督はチームを通じ「大分トリニ