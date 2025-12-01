平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび12月のラインナップが解禁された。12月1日（月）からのラインナップは――・月曜『恋街百景』＜出演：川島如恵留（Travis Japan）、礼央（aoen）、越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）＞・火曜『豆鉄砲のツギクル芸人優勝特番だよっ!!』＜MC：豆鉄砲＞・水曜『ヨルノマンザイ』＜出