【第7話1】 11月29日 公開 【拡大画像へ】 講談社は11月29日、石川ヒロヂ氏によるマンガ「こんなの全然エロくない！」第7話「恍惚の侵蝕1」をヤンマガWebにて公開した。 本作は、過去の出来事により“へそ”でしか性的快感を得られなくなってしまった寝座兎キキと、その原因となった中学生時代の後輩・ナカバが織りなすラブコメ作品。なお、現在ヤンマガWebでは全エピソードが無料や初