元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが30日、自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、DF熊谷紗希との熱い抱擁をかわして喜びを分かち合ったことを報告した。なでしこジャパンは29日に長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)でカナダ女子代表と対戦。前半43分にMF谷川萌々子の得点で先制すると、後半6分にFW田中美南、24分にMF藤野あおばが加点し、3-0の完封勝利を収めた。この試合はTBS系列で放送され、