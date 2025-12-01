サカグチアミが、2026年1月14日にデジタルEP『名前』をリリースすることを発表した。本作は、レーベル移籍後初の作品となるEPで、今作より「坂口有望」から「サカグチアミ」に名前を変えて全4曲をリリースする。楽曲ごとに異なる制作陣が参加し、柿澤秀吉、ひぐちけい、野村陽一郎がそれぞれアレンジを担当。さらに再出発する決意を込めたリード曲である「名前」は、奥田民生と斎藤有太がサウンドプロデュースを手掛けた。EP全曲の