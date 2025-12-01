酒田市消防団の４０代の男性団員が、消防団の銀行口座から１８６万円余りを私的に流用したとして消防団が団員を懲戒免職としました。 【写真を見る】【動画】186万円を私的流用した消防団員を懲戒処分にしかし刑事告訴はせず...さらに元団員による私的流用も発覚（山形） 先月１３日付で懲戒免職処分となったのは、酒田市消防団の４０代の男性団員です。 酒田市によりますとこの男性団員は消防団の班の名義の銀行口座から１８