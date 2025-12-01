日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限3865(1360) 3月限67(63) TOPIX先物 12月限1873(1429) 3月限 501( 501) 日経225ミニ 12月限5919(5459)