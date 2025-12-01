日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限3814(3784) 3月限46(46) TOPIX先物 12月限5189(5189) 3月限15(15) 日経225ミニ 12月限 72038( 7203