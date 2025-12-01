山形県鶴岡市の老舗ミニデパート「南銀座池田」が１７３年の歴史に幕を下ろしました。営業最終日のきのうは大勢の人が訪れ、最後の買い物を楽しんでいました。 【写真を見る】老舗ミニデパートが173年の歴史に幕江戸から令和まで6つの時代を駆け抜て…営業最終日には大勢の人が（山形・鶴岡市） 鶴岡市の中心部にある「南銀座池田」は、１８５２年に古着店として創業。その後「池田呉服店」として、婚礼衣装や嫁