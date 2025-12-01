男性11人組グループ「JO1」の鶴房汐恩が12月31日を持って所属事務所「LAPONEエンタテインメント」との専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動終了することが発表された。鶴房を巡っては、過去にオンラインカジノを利用していたことが判明。6月に活動休止を発表していた。所属事務所LAPONEエンタテインメントは「このたび、弊社所属の鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し