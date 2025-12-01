TBS系にて12月24・25日各18時から放送される『SASUKE2025 〜第43回大会〜』。本戦出場権をかけて、書類選考で選ばれた12歳から61歳までの500人が競い合った最終予選会「SASUKE2025トライアウト」が、12月8日よりTVerとTBS FREEにて5夜連続配信されることが決定した。【写真】5夜連続配信「SASUKE2025トライアウト」フォトギャラリー1997年からTBS系列で放送され、今年で第43回大会を迎える『SASUKE』。このたび、最終予選会「S