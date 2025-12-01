斉藤立全日本柔道連盟は1日、男子100キロ超級の斉藤立（JESエレベーター）がけがのため、グランドスラム東京大会（6、7日・東京体育館）を欠場すると発表した。負傷の詳細は明らかにしていない。佐藤和哉（日本製鉄）が繰り上がりで出場となる。23歳の斉藤は5位だった昨夏のパリ五輪後に首を手術し、今年8月に実戦復帰。11月の講道館杯全日本体重別選手権を制して順調な回復をアピールしていた。