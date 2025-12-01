来季の目標を掲げる楽天・村林＝1日、楽天モバイルパーク宮城楽天の村林一輝内野手が1日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉し、6700万円増の年俸1億2500万円で更改した。今季は初のタイトルとなる最多安打に輝き、三塁手でベストナインとゴールデングラブ賞を獲得するなど大きく飛躍。プロ10年目を終えての大台突破に「順風満帆な野球人生では全然ない。うれしい気持ち」と重みをかみしめた。昨季は遊撃のレギュラーとして139