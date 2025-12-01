元兵庫県議への名誉毀損の罪で起訴された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」代表の立花孝志被告が１１月２８日付で、逮捕致傷容疑で追送検されていたことが１日分かった。立花被告は６月の兵庫・尼崎市議選でＮＨＫ党の公認候補者の応援演説をした際、抗議活動をしていた「兵庫県政を正常に戻す会」の会長で「ドンマッツ」名義の男性を私人逮捕するように党員２人に指示。拘束した際にケガをさせた疑いがもたれている。同被