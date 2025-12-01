来年度の税制改正に向けて、政府・与党は最大55％の税金がかかる暗号資産の取引で得た所得について、株式の取引などと同じように税率20％の課税の対象とする方向で調整に入りました。ビットコインなどの暗号資産の取引で得た所得は、給与所得などと合算して課税される「総合課税」の対象で、最大55％の税金がかかっています。これについて、政府・与党は来年度の税制改正に向けて、株式や投資信託などの金融商品の取引と同じように