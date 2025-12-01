◆第７８回鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝１２月１日、栗東トレセンデビットバローズが重賞５度目の挑戦で初制覇を目指す。当舞台では３月の大阪城Ｓを快勝するなど２勝をマーク。「阪神１８００メートルは強い勝ち方をしている。いいレースはしてくれると思う」と上村調教師は期待を寄せた。５か月半ぶりになるが、仕上がりも万全だ。昨年７月の函館記念１６着後に去勢し今回が５走目になる