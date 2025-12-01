完実電気は、フランスのオーディオブランド「We Are Rewind」の取り扱いを開始し、Bluetooth対応のポータブルカセットプレーヤー「WE-001」を2025年12月5日に販売開始します。公式オンラインストアでの販売価格は2万5780円（税込）。 「WE-001」 記事のポイント Z世代にも人気のカセットテープを再生できるポータブルなカセットプレーヤーが登場。レトロポップなデザインだけでなく、Bluetooth対応といった今どきの機能