三重県鈴鹿市の金属加工業「森溶接創作所」は１日、小学６年生ライダー・吉村錬太朗（れん）君のスペイン・ミニＧＰ世界大会挑戦と、次世代ライダーの練習環境づくりを目的としたクラウドファンディングが支援総額２８１万４０００円（支援者１２７人）が集まったと発表した。達成率は４０１％（目標７０万円） を記録した。れん君は、国内ミニＧＰカテゴリーでチャンピオンを獲得し、今年１１月にスペイン・バレンシアで開催