東海リーグ降格となった鈴鹿の三浦知良「残留したかったけれど、残念です」FW三浦知良（カズ）が所属するアトレチコ鈴鹿の地域リーグ降格が決まった。JFLで16チーム中15位となった鈴鹿は11月30日、JFL・地域入れ替え戦で地域チャンピオンズリーグ（CL）2位のVONDS市原と対戦。延長戦の末に0-1で敗れ、JFL脱会と東海リーグ行きが決まった。58歳のカズは延長後半5分に交代出場したが、チームを残留に導くことはできなかった。待