“型落ちの楽ナビ”がアップデードで進化！ CarPlay＆Android Autoに対応2025年11月27日にパイオニア「カロッツェリア」から、2023年／2024年モデルの「楽ナビ」を対象とした大規模アップデートが公開されました。なんと、これまで2023年／2024年モデルでは非対応だったApple CarPlayとAndroid Autoに対応、しかも無料で追加できるというまさに“神アップデート”です。筆者は愛車の「フリード」で2023年モデルの楽ナビを愛用